(shareribs.com) Chicago 27.02.2023 - Die Agrarfutures zeigen sich im elektronischen Handel uneinheitlich. Weizen bewegt sich aufgrund der Wetteraussichten in den USA auf dem niedrigsten Niveau seit fünf Wochen. Die Exportverkäufe von Sojabohnen bleiben schwach. In den USA hat sich das Wetter in wichtigen Anbauregionen in den letzten Tagen verbessert. Für die nächsten beiden Wochen werden überdurchschnittliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...