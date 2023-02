London (www.anleihencheck.de) - Das US-Handelsministerium meldete am 24. Februar, dass der Kernindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) im Januar um 0,6% und im Jahresvergleich um 4,7% gestiegen ist, so Greg Wilensky, Head of US Fixed Income von Janus Henderson Investors.Die Schätzungen der Wall Street hätten bei 0,5% bzw. 4,4% gelegen. Unter Berücksichtigung von Nahrungsmitteln und Energie sei der PCE-Index um 0,6% bzw. 5,4% gestiegen. ...

