Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Staatsanleihen in Europa und den USA reagierten mit fallenden Kursen auf die Umfragewerte unter den Einkaufsmanagern, so die Experten von Union Investment.Über alle Laufzeiten hinweg sei es daher zu steigenden Renditen gekommen. Am vorderen Ende der Zinsstrukturkurve seien die größten Renditenveränderungen auszumachen gewesen, denn hier seien zusätzlich notwendige Zinserhöhungen eingepreist worden. In den USA etwa sei die Rendite zweijähriger US-Schatzanweisungen auf den höchsten Stand seit 2007 gestiegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...