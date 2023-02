Kia wird noch im ersten Halbjahr 2023 mit der Produktion seines neuen Elektromodells EV9 in Südkorea beginnen. Darauf hat sich der Autobauer laut einem Medienbericht nun mit der Metallarbeitergewerkschaft des Landes verständigt. Zudem dürften bald zwei kleinere E-Modelle folgen. Der Kia EV9 wird laut dem Artikel des "Korea Herald" im Werk des Unternehmens in Gwangmyeong in der Provinz Gyeonggi-do ...

