Die Stromerzeuger müssen seit Dezember vergangenen Jahres Anteile ihrer Gewinne an die Netzbetreiber abtreten. Mit dieser "Übergewinnsteuer" will der Bund die Subventionen der Strom- und Gaspreise für Endverbraucher gegenfinanzieren. Eine Bilanz der ersten zwei Monate zeigt: Für die Anlagen von aream war die Gewinnabschöpfung im Dezember moderat, im Januar fiel sie sogar aus. "In Zukunft könnte aufgrund wieder höherer Strompreise die Gewinnsteuer zwar erneut greifen", so Markus W. Voigt, CEO der aream Group. Insgesamt aber seien die Ertragsaussichten weiter gut. ...

