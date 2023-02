Die Märkte werden in den kommenden Monaten auf die Notenbanken schauen müssen, auf die Inflation und auf die Weltkonjunktur. Noch ist nicht ausgemacht, dass eine Rezession vermieden werden kann. "Starke Schwankungen an den Märkten sind vorprogrammiert", sagt Daniel Knoblach, Verwaltungsrat bei Fair Alpha. "Deshalb suchen jetzt viele institutionelle Investoren nach guten Möglichkeiten zur Diversifikation." Oder schaffen sie sich gleich selbst. Klassische Mischfonds, die bei Privatanlegern in den vergangenen Jahren sehr beliebt waren, sind für institutionelle Anleger teilweise schwer zu investieren. ...

