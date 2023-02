Commerzbank-Calls mit 81%-Chance bei Erreichen des Jahreshochs

Die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001) feierte am 27.2.23 ihre Rückkehr in den DAX mit einem 4-prozentigen Freudensprung. Beendete die bereits in den vergangenen Wochen stark angestiegene Aktie am 24.2.23 bei 10,67 Euro die Woche, so notierte sie im frühen Handel des 27.2.23 zeitweise sogar bei 11,14 Euro.

Wegen der Dynamik steigender Zinseinkünfte und guter Geschäftszahlen bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 15,60 Euro (UBS) ihre Kauf- oder Halteempfehlungen für die Commerzbank-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie wieder auf ihr Jahreshoch vom 17.2.23 bei 11,60 Euro zulegen kann.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 11,30 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Commerzbank-Aktie mit Basispreis bei 11,30 Euro, BV 1, ISIN: CH1162834001, Bewertungstag 12.6.23, wurde beim Commerzbank-Aktienkurs von 11,10 Euro mit 0,81 - 0,82 Euro quotiert.

Gelingt der Commerzbank-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 11,60 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,09 Euro (+33 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 10,638 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Commerzbank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 10,638 Euro, BV 1, ISIN: DE000DW995Q7, wurde beim Commerzbank-Aktienkurs von 11,10 Euro mit 0,52 - 0,53 Euro taxiert.

Legt die Commerzbank-Aktie auf 11,60 Euro zu dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern die Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,96 Euro (+81 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 10,317 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Commerzbank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 10,317 Euro, BV 1, ISIN: DE000HC48HZ7, wurde beim Commerzbank-Aktienkurs von 11,10 Euro mit 0,83 - 0,84 Euro gehandelt.

Beim Commerzbank-Aktienkurs von 11,60 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,28 Euro (+52 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Commerzbank-Aktien oder von Hebelprodukten auf Commerzbank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de