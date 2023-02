Original-Research: Schloss Wachenheim AG - von First Berlin Equity Research GmbH

First Berlin Equity Research has published a research update on Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 22.00 to EUR 21.00.

Abstract:

Management cautioned while reporting strong Q1 22/23 numbers that the business environment had deteriorated during the first six weeks of the crucial Christmas quarter due to continuing inflationary pressures and reduced consumer purchasing power. While Q2 22/23 sales of EUR142.0m (FBe: EUR141.3m; Q2 21/22: EUR132.7m) was in line with our forecast, EBIT of EUR12.5m (FBe: EUR11.1m; Q2 21/22: EUR17.6m) was 12.8% above our projection due to robust performance from the East Central Europe segment. Management has maintained full-year EBIT guidance of EUR20.5m to EUR22.5m (after the EUR4.4m charge for restructuring of operations in France). SWA has already booked EBIT of EUR20.8m during the first six months of 22/23. Profitability during the second half of SWA's financial year is weaker than during the Christmas quarter but we think the company is well capable of generating the EBIT of EUR0.7m required to reach the midpoint of guidance. We have made only minor changes to our forecasts for 2022/23 and subsequent years, but have lowered our price target from EUR22.0 to EUR21.0 to reflect a 40 basis point increase in the German long-bond yield since our last note of 15 November. We maintain our Buy recommendation.



Zusammenfassung:

Das Management warnte bei der Bekanntgabe der starken Zahlen für Q1 22/23, dass sich das Geschäftsumfeld in den ersten sechs Wochen des entscheidenden Weihnachtsquartals aufgrund des anhaltenden Inflationsdrucks und der geringeren Kaufkraft der Verbraucher verschlechtert habe. Während der Umsatz des 2. Quartals 22/23 mit EUR142,0 Mio. (FBe: EUR141,3 Mio.; Q2 21/22: EUR132,7 Mio.) unserer Prognose entsprach, lag das EBIT mit EUR12,5 Mio. (FBe: EUR11,1 Mio.; Q2 21/22: EUR17,6 Mio.) um 12,8 % über unserer Prognose, was auf die robuste Leistung des Segments Ostmitteleuropa zurückzuführen ist. Das Management hält an der EBIT-Prognose für das Gesamtjahr in Höhe von EUR20,5 Mio. bis EUR22,5 Mio. fest (nach EUR4,4 Mio. an Kosten für die Restrukturierung der Aktivitäten in Frankreich). SWA hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 22/23 bereits ein EBIT von EUR20,8 Mio. erzielt. Die Rentabilität in der zweiten Hälfte des SWA-Geschäftsjahres ist schwächer als im Weihnachtsquartal, aber wir glauben, dass das Unternehmen durchaus in der Lage ist, ein EBIT von EUR0,7 Mio. zu erwirtschaften, um die Mitte der Prognose zu erreichen. Wir haben unsere Prognosen für 2022/23 und die Folgejahre nur geringfügig geändert, haben jedoch unser Kursziel von EUR22,0 auf EUR21,0 gesenkt, um den Anstieg der Rendite deutscher langfristiger Anleihen um 40 Basispunkte seit unserer letzten Studie vom 15. November zu berücksichtigen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.

