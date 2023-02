Einen Traumstart legt heute Nokia hin. Der Kurs schiebt sich mit rund zwei Prozent nach vorne. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Nokia ist dadurch gewaltig im Vorwärtsgang oder?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise gratis anfordern!

Kursverlauf von Nokia der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nokia-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund ein Prozent zum 4-Wochen-Hoch. 4,49 EUR markieren bis heute diesen Hochpunkt. Die Ausgangslage könnte also spannender kaum sein.

Anleger, die pessimistisch eingestellt sind, haben durch den Höhenflug jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...