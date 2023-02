Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Eurozone ist konjunkturell weiterhin in einer fragilen Situation, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Die Erwartung der Analysten, dass die Konjunktur nicht einbreche, da die Wirtschaft durch die hohen Auftragsbestände in der Industrie, die hohe Beschäftigung und die Hilfspakete für private Haushalte und Unternehmen geschützt sei, habe sich jedoch bestätigt. Man sehe sogar leichte Aufwärtsrisiken für den Konjunkturverlauf. Aufgrund des milden Winters seien zudem die Energiepreise deutlich zurückgegangen und dies mache vielen Unternehmen das Leben leichter. Dies habe auch dazu beigetragen, dass die Inflation gesunken sei. ...

