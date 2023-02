Hannover (www.anleihencheck.de) - Zum Abschluss eines in der Summe schwierigen Jahres haben die BIP-Zahlen in den USA im 4. Quartal mit einem annualiserten Anstieg um immerhin 2,7% positiv überrascht, so die Analysten der Nord LB.Die Analysten hätten bereits verschiedentlich betont, dass sich der Konsum der privaten Haushalte durchaus noch positiver hätte präsentieren können. Zum Abschluss des alten Jahres hätten auch die Zahlen zur Entwicklung der Einzelhandelsumsätze keine freundlichen Nachrichten liefern können. Nach noch vorläufigen Angaben habe diese Zeitreihe im Januar aber deutlich um 3,0% M/M zulegen können. Diese Meldung sei eindeutig eine positive Überraschung gewesen. Festzuhalten sei zudem, dass aus vielen verschiedenen Untergruppe positive Entwicklungen gemeldet worden sei, wobei der kräftige Anstieg der Umsätze in den Autohäusern schon hervorzuheben sei. Unter Ausklammerung der Kraftfahrzeuge habe sich aber immerhin auch ein Anstieg um 2,3% M/M offenbart. Die Jahresrate notiere folglich bei 6,4%. Damit würden die Umsätze im US-Einzelhandel sozusagen Hand in Hand mit der Inflation steigen. ...

