Shell - Üppige Gewinne dank hoher Öl- und Gaspreise!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: SHELL ISIN: GB00BP6MXD84



Rückblick: Der Ölkonzern Shell zählt zu den größten Energieunternehmen der Welt und ist an Explorations- und Förderprojekten von Mineralöl und Erdgas in rund 70 Ländern beteiligt. Die Aktie ist in den letzten Monaten seitwärts gelaufen. Im Bereich knapp über 29 Euro hat sich dabei ein Widerstand gebildet. Heute eröffnete die Aktie mit einem GAP-Up.

Meinung: Das aktuell hohe Niveau der Öl- und Treibstoffpreise beschert Shell Rekordgewinne. Außerdem kommt das Unternehmen beim Ausbau der Aktivitäten in Zukunftsbereichen wie Erneuerbare Energien, E-Mobilität oder auch Wasserstoff allmählich in die Gänge. Goldman Sachs hat die Shell-Papiere von Neutral auf Buy hochgestuft und sieht das Kursziel bei 40 Euro. Bei einem Breakout könnte man der Aktie auf der Long-Seite folgen. Anziehende Öl-Preise wären ein zusätzlicher Katalysator. Da der Widerstand sehr steil angelaufen wird, wäre es ideal, wenn wir vor einem möglichen Ausbruch noch eine Konsolidierung des Shell-Papiers sehen würden.

Chart vom 27.02 .2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 28.92 EUR



Setup: Bei Kursen über 29.20 Euro könnte man eine Long-Position eröffnen. Die Absicherung des Trades ließe sich nach dem Einstieg unterhalb von 28.50 Euro vornehmen.

Meine Meinung zu Shell ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in SHELL



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.