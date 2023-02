DJ Union Invest: Bayer Consumer Health könnte eigenständig 22 Mrd Euro wert sein

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein verselbstständigtes Bayer-Geschäft mit verschreibungsfreien Arzneimitteln und der starken Marke Aspirin könnte nach Einschätzung von Markus Manns von Union Investment an der Börse bis zu 22 Milliarden Euro wert sein. In einem Interview mit dem Manager Magazin bekräftigte der Portfoliomanager frühere Aussagen, dass Bayer sich von seiner kleinsten Sparte Consumer Health trennen sollte. Bei einem Spinoff könnte eine Consumer-Health-Aktie zu 16 bis 18 Euro an den Start gehen, sagte Manns - das wäre etwas weniger als ein Drittel des Bayer-Kurses.

Manns hält einen solchen Schritt für nötig, "um die Stimmung unter den Eigentümern zu drehen" und eine Zerschlagung von Bayer zu vermeiden. Wenn es der neue Konzernchef Bill Anderson schaffe, "dem Aktienkurs neues Leben einzuhauchen, tritt die Diskussion um den Konglomeratsabschlag in den Hintergrund", sagte er. "Bayers Kern wäre als Einheit gerettet."

