Die Demokratisierung von Investitionen: Die Finanzwelt im Wandel

Die Demokratisierung von Investitionen hat zu einem grundlegenden Wandel in der Finanzwelt geführt, der allen Menschen den Zugang zu den verschiedensten Anlageformen ermöglicht. Vorbei sind die Zeiten, in denen nur Wohlhabende über das Wissen und die Mittel verfügten, um in den Aktienmarkt und andere Finanzinstrumente zu investieren. Immer mehr Menschen erhalten nun die Kontrolle über ihre finanzielle Zukunft und entscheiden selbst, in welche Anlagen sie ihr Geld stecken wollen - ganz ohne die Beratung von Banken und Finanzberater:innen. Denn dank des Aufkommens von Online-Handelsplattformen, einer breiteren Palette von Anlageoptionen und einem großen Angebot an Möglichkeiten zum Aufbau des eigenen Finanzwissens kann die breite Masse am Markt teilnehmen und potenziell von den Vorteilen ihrer Investitionen profitieren.



Online-Handelsplattformen kennen keine ÖffnungszeitenDer Aktienmarkt war zwar schon immer demokratisch, denn de facto kann jede erwachsene Person Aktien kaufen. Allerdings waren die technologischen Hürden in der Vergangenheit höher. Diejenigen mit Zugang zu Finanzberater:innen und anderen Expert:innen hatten einen erheblichen Vorteil gegenüber jenen, die nicht über solche Ressourcen verfügten. Heutzutage ist der Einstieg deutlich leichter: Trading Apps machen den Zugang zum Kapitalmarkt und das Investieren in verschiedene Anlageklassen zum Kinderspiel. Man muss keine Rücksicht auf Öffnungszeiten oder Anfahrtswege nehmen und kann on top seine Investments jederzeit und von überall aus verwalten.



Neue Investitionsmöglichkeiten durch NachhaltigkeitDurch den leichteren Zugang zum Finanzmarkt rückt zusätzlich das Thema Nachhaltigkeit in den Vordergrund. Die aktuellen Herausforderungen rund um den Klimawandel haben einen großen Einfluss auf die Gestaltung von Investitionsmöglichkeiten ausgeübt. Neben der Sorge bezüglich künftiger Lebensbedingungen haben immer mehr Menschen verstanden, dass Klimarisiken auch Anlagerisiken sind. So ist es auch nicht verwunderlich, dass laut einer 2022 durchgeführten Studie von J.P. Morgan Asset Management bereits 73 Prozent der Deutschen ihr Geld nachhaltig anlegen. Nachhaltige Anlagemöglichkeiten, wie z. B. sozial verantwortliche Investitionen in erneuerbare Energien und Impact Investing, ermöglichen es dem Einzelnen, Geldanlagen mit den eigenen Werten in Einklang zu bringen und einen positiven Einfluss auf die Welt auszuüben.



Mit Know-how zum möglichen ErfolgTrotzdem ist es wichtig zu beachten, dass nicht jede Person, die sich einzig auf eine Trading-App verlässt, auch automatisch erfolgreich sein wird. Um langfristig Erfolg zu haben, ist es essenziell, sich über die verschiedenen Anlagemöglichkeiten zu informieren und sich ein gewisses Grundwissen über die Finanzmärkte anzueignen. Sei es über die Eigenrecherche, Demokonten* und Schulungsmaterialien der Online-Broker oder eine weiterführende Beratung durch Expertinnen und Experten. Denn nur so lassen sich solide Entscheidungen treffen und gewisse Risiken minimieren.



Ein gutes Beispiel für vorschnelle Investmententscheidungen ist die sogenannte "GameStop-Manie" aus dem Januar 2021. In diesem Fall hatten sich Anleger:innen über soziale Medien wie Reddit zusammengeschlossen und gemeinsam Aktien des Unternehmens "GameStop" gekauft - in der Hoffnung, den Kurs in die Höhe zu treiben. Dies führte tatsächlich dazu, dass der Kurs der Aktie innerhalb weniger Tage um mehrere tausend Prozent stieg, bevor er aber wieder radikal abstürzte. Viele Anleger:innen, die schnell auf den Zug aufgesprungen waren, verloren dadurch viel Geld.



Ein weiteres Beispiel für die Wichtigkeit von Know-how ist der Handel mit Aktien allgemein. Bevor man sein Geld anlegt, ist es elementar, dass man sich sowohl über das Unternehmen selbst informiert, in das man investieren möchte, als auch über die Branche, in der es tätig ist. Auch die Finanzlage des Unternehmens und mögliche Risiken sind interessant, wenn es darum geht, die Chancen auf langfristigen Erfolg zu erhöhen. Wie wird sich die Branche in den kommenden Jahren entwickeln? Ist das Unternehmen stabil oder gibt es ein Risiko, dass es insolvent geht? Das sind nur einige der Fragen, die man sich stellen sollte, bevor man zu handeln beginnt.



Im Internet finden sich viele zuverlässige Portale, die Privatanleger:innen dabei unterstützen können, die richtigen Aktien, ETFs oder auch Fonds zu finden (z. B. das Finanzanalyse-Portal morningstar.de ). Ebenso bieten die Blogs von Online-Brokern wie Libertex einen guten Einblick in aktuelle Marktbewegungen und bilden dabei auch alternative Handelsmöglichkeiten wie beispielsweise CFDs ab.



