Warren Buffett, Cathie Wood und Michael Burry sind drei bekannte Investoren, die in der Finanzwelt große Bekanntheit erlangt haben. Sie haben unterschiedliche Anlagestrategien und -philosophien, aber sie haben alle gezeigt, dass sie in der Lage sind, langfristig hohe Renditen zu erzielen. Warren Buffett ist bekannt als einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten. Seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat im Laufe der Jahre in eine Vielzahl von Unternehmen investiert, darunter Blue-Chip-Unternehmen wie Coca-Cola und Apple. Buffett bevorzugt Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen, starken Wettbewerbsvorteilen und einer konservativen Finanzierung. Cathie Wood ist Gründerin und CEO von ARK Invest, einem Unternehmen, das sich auf disruptive ...

