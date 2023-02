Die Aussicht auf weitere aggressive Zinsanhebungen der Fed sorgt für einen starken Dollar und steigende US-Renditen, was den Abwärtsdruck für Gold erhöht. Der Goldpreis sackte am Freitag auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten und musste damit die fünfte Verlustwoche in Folge hinnehmen. Am Montagvormittag notiert der Preis für die Feinunze mit 1.809 Dollar am ...

