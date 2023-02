Fast viereinhalb Jahre nach ihrem Abstieg ist das Frankfurter Geldhaus am Montag in die oberste deutsche Börsenliga zurückgekehrt. CEO Manfred Knof läutete gemeinsam mit Finanzvorständin Bettina Orlopp die Börsenglocke auf dem Frankfurter Börsenparkett. Und zum Re-Start schiebt sich die Commerzbank-Aktie gleich mal an die DAX-Spitze. Kommt da noch mehr? Die Commerzbank ist wieder zurück im DAX. Möglich wurde die vorzeitige Rückkehr des DAX-Gründungsmitglieds ...

