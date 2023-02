Zum ersten Mal seit fast 60 Jahren ändert der einstige Smartphone-Riese Nokia sein Logo. So reagiert das Netz. Am Sonntag, vor dem offiziellen Beginn des Mobile World Congress in Barcelona, hat Nokia eine neue Markenidentität enthüllt. Nachdem die Farbe Blau jahrelang für einen hohen Wiedererkennungswert der Marke gesorgt hat, etabliert Nokia nun ein Logo, das keinem bestimmten Farbschema mehr folgt. Laut Pekka Lundmark, Präsident und CEO von Nokia, wolle man mit dem neuen Logo Nokia als führendes Unternehmen im Bereich der Business-to-Business-Technologie und als Pionier der Zukunft ...

