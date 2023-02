Soitec ist ein französisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Halbleitersubstraten spezialisiert hat. Die von Soitec hergestellten Substrate sind entscheidend für die Produktion von leistungsstarken Halbleitern, die in einer Vielzahl von Geräten wie Smartphones, Tablets, Computern, Autos und anderen Anwendungen eingesetzt werden. Soitec ist besonders bekannt für seine Silizium-on-Insulator (SOI)-Technologie, die die Leistung von Halbleitern verbessert und dabei Energie spart. Die SOI-Technologie von Soitec wird von führenden Unternehmen in der Halbleiterindustrie wie Samsung, Intel, STMicroelectronics und Qualcomm verwendet. Soitec hat auch in andere Bereiche wie Power Electronics und 5G investiert. Das Unternehmen entwickelt neue Materialien, die zur ...

