Wien (www.fondscheck.de) - Die britische Fondsboutique Artemis, die insgesamt rund 30 Milliarden Euro an Assets verwaltet, verstärkt sich im Fondsmanagement für globale Aktien, so die Experten von "FONDS professionell".Das Unternehmen - zu 100 Prozent in den Händen des eigenen Managements sowie der US-Gesellschaft Affiliated Managers Group (AMG) - habe Alex Stanic in die neu geschaffene Position des Head of Global Equities berufen. Stanic komme am 1. März 2023 von J.P. Morgan Asset Management, wo er siebeneinhalb Jahre lang internationale Aktienfonds, darunter den JPM Global Growth A (acc) EUR (ISIN LU0159032522/ WKN A0HG24), gemanagt habe. ...

