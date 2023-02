Wien (www.fondscheck.de) - Nuveen hat Romina Smith zur Leiterin für Kontinentaleuropa innerhalb der Global Client Group befördert, so die Experten von "FONDS professionell".Der globale Investment Manager habe diese Rolle neu geschaffen, um dem wachsenden Geschäft in der Region gerecht zu werden. Christoffer Hedberg, der für Nordeuropa verantwortlich sei, und Sergio Trezzi, der das Geschäft in Südeuropa leite, würden künftig an Smith berichten. Die neue Leiterin für Kontinentaleuropa werde weiterhin in Frankfurt sitzen und nach wie vor an Simon England-Brammer, Leiter der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) sowie Asien-Pazifik bei Nuveen, berichten. Darüber informiere die nordamerikanische Fondsgesellschaft per Pressemitteilung. ...

