Die Nagarro-Aktie geriet in der vergangenen Woche schwer unter Druck und verlor um rund 25 Prozent an Wert. Besonders am Freitag ging es steil in die Tiefe. Hintergrund sind in erster Line stetig steigende Positionen von Shortsellern und Gerüchte über Probleme im Unternehmen.Der Softwarekonzern Nagarro (DE000A3H2200) erhöhte die eigenen Prognosen in der Vergangenheit recht zuverlässig und bei den Anlegern herrschte oftmals beste Stimmung. Das scheint sich nun aber ins Gegenteil zu verkehren. Börsenmitteilungen zufolge haben gleich mehrere Leerverkäufer ...

