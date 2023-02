Palantir ist ein US-amerikanisches Softwareunternehmen, das sich auf Datenanalyse und Künstliche Intelligenz spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und bietet seine Produkte und Dienstleistungen hauptsächlich Regierungsbehörden und Unternehmen an. Palantir ist bekannt für seine Plattformen für Datenanalyse und Entscheidungsunterstützung, die es seinen Kunden ermöglichen, komplexe Daten zu sammeln, zu verarbeiten und zu analysieren, um bessere Entscheidungen zu treffen. Die Plattformen werden in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen eingesetzt, darunter in der Verteidigung und nationalen Sicherheit, im Gesundheitswesen, in der Finanzindustrie und in der Logistik. Die Palantir-Aktie kann als Investment interessant sein, da das Unternehmen in einem wachsenden Markt tätig ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...