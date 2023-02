Die wieder zunehmende Zinsangst hat den führenden US-Indizes in der Vorwoche kräftige Verluste eingebracht. Am Montag präsentieren sich die Aktienmärkte in New York zunächst freundlich. Der Future auf den Dow Jones steigt rund 30 Minuten vor dem Beginn des Präsenzhandels um 0,8 Prozent auf 33.076 Zähler. Für den S&P 500 geht es um 0,9 Prozent in die Höhe, für den Nasdaq Composite um 1,2 Prozent. Im weiteren Wochenverlauf stehen wichtige Daten zur Veröffentlichung an, unter anderem das Verbrauchervertrauen. ...

