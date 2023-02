Die Mini-Rally geht weiter: Die Steinhoff-Aktie steigt auch am Montag prozentual zweistellig. Der Kurs erreicht zeitweise 0,0229 Euro - bleibt also im Cent-Bereich. Handfeste Neuigkeiten gibt es eigentlich nicht - und so läuft weiter alles auf ein Finale zwischen Anlegern, Gläubigern und Steinhoff-Management hinaus.Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) hat bei Steinhoff unter anderem nachgefragt, ob es ein Gutachten gibt, das zeigt, dass der Quasi-Enteignungsvorschlag besser als eine Insolvenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...