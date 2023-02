NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Pfizer nach Spekulationen über eine Übernahme des US-Biotechunternehmens Seagen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 US-Dollar belassen. Analyst Chris Schott nennt laut einer am Montag vorliegenden Studie strategische Gründe, warum der US-Pharmakonzern laut dem "Wall Street Journal" angeblich in frühen Gespräche über einen Zukauf sein könnte. Pfizer wolle seine interne Pipeline erweitern und Seagen brächte ein Portfolio ein, das das Onkologie-Portfolio von Pfizer deutlich stärken würde. Bis 2030 seien so zusätzliche Umsätze in Höhe von rund 7 Milliarden US-Dollar möglich. Die Transaktion dürfte aber womöglich ziemlich teuer sein./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2023 / 08:26 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2023 / 08:26 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US7170811035

