Paris, London and New York (ots/PRNewswire) -Führender privater Vermögensinvestor wird die Entwicklung der einzigen unabhängigen Werbealternative zu GAFAM beschleunigen und das Open Web unterstützen.Equativ (https://equativ.com/), die führende unabhängige Werbeplattform, hat heute Bridgepoint als neuen Hauptinvestor bestätigt. Nach einem Rekordwachstum im Jahr 2022 behielt Equativ seine Dynamik bei und erreichte im Jahr 2022 einen wiederkehrenden Nettoumsatz von 100 Mio. US-Dollar, was einem Wachstum von 30 % gegenüber dem Vorjahr und einer Verdreifachung des Umsatzes in den letzten drei Jahren entspricht. Diese Partnerschaft mit Bridgepoint wird Equativs Mission vorantreiben: Verlagen und Werbetreibenden zu helfen, in einem offenen, unabhängigen Web zu florieren und mit den dominanten - aber zunehmend angreifbaren - "walled gardens" zu konkurrieren.Equativ wird von Bridgepoints Fachwissen über schnell wachsende Technologieunternehmen und den erweiterten finanziellen Möglichkeiten profitieren, um sein Wachstum in den Kernmärkten (einschließlich der Vereinigten Staaten, die bereits 40 % des Umsatzes ausmachen) zu verstärken, seinen expandierenden Technologiebereich weiter auszubauen und sowohl seine organischen als auch externen Wachstumsstrategien stark voranzutreiben. Ziel ist es, eine der drei weltweit führenden Supply Side Platforms (Plattform für die Angebotsseite, SSP) zu schaffen.Ursprünglich als Smart AdServer gegründet, expandierte das Unternehmen als SSP und baute seine vertikal integrierten Lösungen durch die Übernahme von LiquidM (https://equativ.com/blog/press-releases/smart-acquires-dsp-liquidm/) und DynAdmic (https://equativ.com/blog/press-releases/smart-acquires-cookie-free-ctv-and-video-advertising-platform-dynadmic/) sowie Investitionen in Nowtilus (https://equativ.com/blog/press-releases/equativ-accelerates-ctv-growth-with-strategic-investment-for-a-significant-stake-in-nowtilus) auf - alles im Vorfeld der Umfirmierung (https://equativ.com/blog/press-releases/smart-adserver-rebrands-as-equativ/) des Unternehmens als Equativ im Jahr 2022. Das Unternehmen ist nun eine globale und vollständige Adserver-, SSP- und DSP-Lösung, die einfachere, transparentere und effizientere Werbung ermöglicht. Equativ erfüllt das Versprechen der Werbetechnologie, indem es die Marktinteressen harmonisiert, um den Fachleuten der Branche zu nutzen und gleichzeitig die Verbraucher zu respektieren.Im Jahr 2023 wird Equativ weiterhin innovativ sein, digitale Medienprozesse rationalisieren und Fortschritte antreiben, die die Wirkung von adressierbarer Werbung verstärken. Zuden wichtigsten Prioritäten des Unternehmens gehören die Aufrechterhaltung und Verstärkung des Wachstums im CTV- und Videomarkt - der in den USA bis 2025 einen Umsatz von mehr als 40 Milliarden US-Dollar* erreichen wird - sowie die Ermöglichung einer stärkeren Datenaktivierung im Bereich der Einzelhandelsmedien.Arnaud Créput, Geschäftsführer und Gründer von Equativ, kommentiert: "Nach mehreren Jahren des rasanten Wachstums kommt dieser neue Meilenstein zu einem entscheidenden Zeitpunkt für Equativ und die digitale Werbebranche insgesamt. Unser skalierter End-to-End-Stack ist nun einzigartig positioniert, um die steigende Nachfrage nach Tools zu befriedigen, die Käufern und Verkäufern auf der ganzen Welt Transparenz in jeder Phase des Werbebetriebs, einen direkten Weg zum Inventar, Kosteneffizienz und Leistung bieten. Die neue Partnerschaftmit Bridgepoint signalisiert eine starke Anerkennung des Wertes, den Equativ bereits liefert, und zusätzliche Investitionen werden uns helfen, die Dynamik aufrechtzuerhalten und zu steigern."Olivier Nemsguern, Leiter von Bridgepoint Development Capital Frankreich, kommentiert: "Selbst in Zeiten weltweiter wirtschaftlicher Instabilität zeigt der anhaltende Erfolg von Equativ, dass ein erheblicher und zunehmender Bedarf an unabhängigen Technologien besteht. Besonders beeindruckt waren wir von der Betonung der gegenseitigen Vorteile für alle Seiten des Werbemarktes und der größeren Flexibilität, die sich zu entscheidenden Marktprioritäten entwickeln, da Werbetreibende, Agenturen und Verlage danach streben, Erträge und Umsätze zu optimieren. Dementsprechend freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit dem Management, da wir davon überzeugt sind, dass wir durch unsere internationale Plattform, unsere Expertise im Bereich Buy-and-Build und unser Verständnis des Adtech-Universums viel zu Equativ beitragen können. Equativ bietet einen alternativen Weg zu effizienter Werbung außerhalb der "walled gardens" und entspricht damit dem, was die globalen Märkte in dieser schnelllebigen Branche wollen und brauchen"."Über EquativEquativ ist eine führende unabhängige Adtech-Plattform, die aufgebaut wurde, um den Interessen von Werbetreibenden sowie Verlagen zu dienen. Equativ bietet marken- und datenschutzkonforme Lösungen, die seine Kunden in die Lage versetzen, ein Höchstmaß an Wirkung zu erzielen und gleichzeitig die Rechte der Verbraucher zu respektieren. Equativ kombiniert die Expertise seiner Kunden mit technischer Exzellenz, um die Interessen sowohl der Angebots- als auch der Nachfrageseite mit gleicher Professionalität und technischer Raffinesse zu bedienen.Equativ hat seinen Hauptsitz in Paris und New York und ist weltweit mit einem Team von mehr als 550 Mitarbeitern in 20 Büros tätig. Equativ bietet dem Markt einen eigenen, unabhängigen Ad-Server, SSP, Buyer-Tools und Media-Services, um das Versprechen der Werbetechnologie zu erfüllen.Erfahren Sie mehr unterEquativ.com. (http://equativ.com/)Über Bridgepoint Development Capital (BDC)Mit einem Team von 34 Investmentexperten in Europa (einschließlich 12 in Paris) ist Bridgepoint Development Capital (BDC) einer der wenigen Mid-Cap-Investoren, die in der Lage sind, die internationale Entwicklung von kleinen und mittelgroßen Unternehmen durch ihre neun Investmentbüros und operativen Teams mit Sitz in New York, San Francisco und Shanghai zu unterstützen. BDC investiert zwischen 40 und 150 Mio. Euro über seinen jüngsten Fonds, BDC IV, der 2020 aufgenommen wurde.Das Portfolio von BDC besteht bisher aus 8 Unternehmen: Sotralu (2014), Anaveo (2015), PrivateSportShop, jetzt Sportscape group, (2018), Cyrus and Sendinblue (2020), PlugIn Digital (2021), Cast and Cegos (2022).Über BridgepointDie Bridgepoint Group plc ist ein börsennotierter internationaler alternativer Vermögensverwalter, der sich auf Unternehmen des mittleren Marktsegments konzentriert. Mit einem verwalteten Vermögen von über 38 Milliarden Euro beschäftigt das Unternehmen fast 200 Investmentexperten, die sechs Sektoren (Unternehmensdienstleistungen, Konsumgüter, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Hightech und Technologie) in Europa, den USA und China abdecken. Bridgepoint investiert mit vier verschiedenen Strategien: Mid-Cap, Smid-Cap, Growth und Credit.Die Gruppe ist seit mehr als 35 Jahren in Frankreich vertreten, wo sie über eines der größten Investitionsteams verfügt und eine Erfolgsbilanz von richtungweisenden Transaktionen vorweisen kann.Erfahren Sie mehr unter Bridgepoint - Startseite (https://www.bridgepoint.eu/)*Quelle: eMarketer