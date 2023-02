Bei Ballard Power geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. So wird der Kurs aktuell rund drei Prozent nach vorne geschoben. Damit liegt der Preis nun bei 5,34 EUR. Wurden die Bären dadurch dauerhaft in die Flucht geschlagen?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2023!

Kursverlauf von Ballard Power der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Ballard Power-Analyse einfach hier klicken.

Das übergeordnete Bild hat sich damit allerdings nur leicht verbessert. Denn die nächste wichtige Haltezone ist nach wie vor in greifbarer Nähe. Dieser markante Punkt liegt bei 5,16 EUR. Die Spannung ist also förmlich zu greifen.

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, müssen aktuell die 200-Tage-Linie fürchten. Von dieser Warte aus sind nämlich fallende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 6,31 EUR verläuft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...