Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen testeten zum Wochenschluss den Hochpunkt der Renditen vom Ende des letzten Jahres, so die Analysten der DekaBank.Die Nervosität am Markt bleibe vor den Schlüsselzahlen in dieser Woche hoch. Die Analysten seien jedoch zuversichtlich, dass am Ende die - sowohl für die EZB als auch die FED - eingepreisten Risikoprämien bezüglich der noch anstehenden Leitzinsanhebungen zunächst ausreichend seien, um einen Ausbruch der Bundrenditen nach oben zu verhindern. Für die EZB stünden die Leitzinserwartungen per September inzwischen bei etwa 3,8%. Eine Voraussetzung für eine Stabilisierung bei den Renditen sei, dass die Kerninflation in der Eurozone im Februar, die am Donnerstag veröffentlicht werde, nicht erneut nach oben überrasche. (27.02.2023/alc/a/a) ...

