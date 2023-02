Bad Wimpfen (ots) -In der aktuellen Ökotest-Ausgabe punkten Lidl-Eigenmarken aus dem Food- und Non-Food-Bereich gleich mehrfach. Die "Cien Erfrischende Gesichtsreinigungstücher" erhalten das Gesamturteil "Sehr gut". Hier loben die Tester vor allem die Inhaltsstoffe und bescheinigen dem Lidl-Produkt in der Unterkategorie Inhaltsstoffe ein "Sehr gut". Mit einem Preis von 0,95 Euro pro 25 Stück gehört das Lidl-Produkt nicht nur zu den besten, sondern auch zu den günstigsten im Test.Das "Cien Men Styling Gel Power, 9" schneidet ebenfalls mit dem Gesamturteil "Gut" ab. Besonders hervorgehoben wird, dass das Haargel in Bezug auf ein vorangegangenes Testergebnis aus dem Ökotest Magazin 4/2022 eine Verbesserung in der Rezeptur aufweist.Der "Kania Tomaten Ketchup" erhält das Gesamturteil "Gut". Die Tester heben in ihrer Bewertung den starken Tomatengeschmack mit einer leicht fruchtigen Note hervor.Ebenso können die Lidl-Eigenmarken aus dem Bereich der Tiernahrung überzeugen: Die "Coshida Feine Pastete mit Ente und Huhn" wird in der Gesamtnote mit "Gut" bewertet. Das Testergebnis in der Unterkategorie "Ernährungsphysiologie" ist ebenfalls ein "Gut". Zusätzlich gehört das Katzenfutter mit einem Preis von 0,60 Euro Futterkosten am Tag zu den günstigsten im Test.Erneut zeigt sich: Beste Qualität gibt es zum gewohnt günstigen Lidl-Preis.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5451374