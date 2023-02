Für 95 Dollar je Aktie will Microsoft das Gaming-Unternehmen Activision Blizzard übernehmen. Dafür bedarf es aber noch einiger Genehmigungen seitens der Kartellbehörden. Die britische Aufsichtsbehörde Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde hat zu Monatsbeginn vorgeschlagen, Microsoft solle doch auf "Call of Duty" verzichten."Call of Duty" ist die Bestseller-Reihe von Activision Blizzard - und dürfte ein wesentlicher Grund für die geplante Übernahme sein. Dass sich Microsoft auf das angestrebte Zugeständnis ...

