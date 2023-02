Die Tesla-Aktie hängt aktuell noch in ihrer seit Februar eingeschlagenen Seitwärtsbewegung fest. Am Montag gehört das Papier mit einem Plus von über fünf Prozent jedoch zu den Top-Performern im Nasdaq. Ein positiver Newsflow beflügelt die Aktie. Weiteres Potenzial könnte am Mittwoch freigesetzt werden.Wie das Nachrichtenportal Reuters berichtet, produziert der E-Autopionier in seiner Gigafactory in Grünheide nun 4.000 Stromer wöchentlich. Damit liege der Konzern drei Wochen vor dem Zeitplan. Im ...

