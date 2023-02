Highlights:

Die neue branchenführende, energieeffiziente Mavenir-Lösung basiert auf der Qualcomm QRU100 5G RAN-Plattform.

QRU100 5G RAN-Plattform. Das innovative Produkt wird auf dem MWC in Barcelona am Vodafone-Stand in Halle 3, Stand 3E11 vorgestellt.

Mavenir, der Netzwerksoftwareanbieter, der die Zukunft von Netzwerken mit Cloud-nativer Software aufbaut, die in jeder Cloud betrieben werden kann, hat heute gemeinsam mit Qualcomm Technologies, Inc. die Markteinführung seiner OpenBeam massive MIMO (mMIMO) 32TRX Active Antenna Unit (AAU) der nächsten Generation bekannt gegeben, die auch die Qualcomm QRU100 5G RAN-Plattform beinhaltet. Die auf KI-Technologie basierende Lösung zeichnet sich durch eine branchenführende Energieeffizienz aus. Gleichzeitig steigert sie die Netzwerkleistung, um den Übergang zu modernen Netzwerken voranzutreiben, indem sie Betreibern hilft, 5G-Implementierungen zu vereinfachen und die resultierenden Gesamtbetriebskosten zu senken.

Die nächste Generation der OpenBeam mMIMO 32TRX AAU von Mavenir ist eine hochleistungsfähige O-RAN-basierte Funkeinheit (O-RU) mit 320 W Ausgangsleistung und 192 Antennenelementen. Sie wurde entwickelt, um die wachsende Nachfrage nach hocheffizienten und leistungsstarken Netzen zu bedienen, die das exponentielle Wachstum des Datenverkehrs sowohl für RAN-Sharing als auch für Szenarien mit nur einem Betreiber unterstützen. Mit dem Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz (KI) und Energieeffizienz ist die AAU eine Schlüsselkomponente von Mavenirs Maßnahmen, wenn es darum geht, den CO2-Fußabdruck von Mobilfunknetzen zu reduzieren.

Die Qualcomm QRU100 5G RAN-Plattform wurde speziell im Hinblick auf Innovation entwickelt. Mit führendem 5G-Mobilfunk-Know-how unterstützt die Plattform eine funktionsreiche Mobilfunkinfrastruktur, die hohe Leistung mit überlegener Energieeffizienz kombiniert. Durch die Kombination der QRU100 5G RAN-Plattform von Qualcomm und dem Know-how von Mavenir in den Bereichen Hardware-Engineering und Software-Innovation soll die neue Lösung Betreibern die Möglichkeit geben, die Abdeckung zu verbessern, die Gesamtnetzkapazität zu erhöhen und das transformative Potenzial von 5G voll auszuschöpfen.

Mavenir und Qualcomm Technologies sind bestrebt, die Grenzen der Technologie immer weiter zu verschieben, mit innovativen Lösungen die Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen und eine nachhaltige Zukunft zu fördern.

"Die Lösung von Mavenir katapultiert Open RAN an die Spitze der Funktechnologie, bereichert das Ökosystem um neue Akteure und ermöglicht es uns, ein großartiges Kundenerlebnis zu schaffen. Die Zusammenarbeit von Mavenir mit Qualcomm Technologies hat eine marktführende Lösung hervorgebracht, die im Bereich Massive MIMO ein neues Niveau in Sachen Energieeffizienz und Performance erreicht", sagte Paco Martin, Head of Open RAN bei der Vodafone Group.

"Diese Ankündigung ist ein weiterer wichtiger Meilenstein im Bestreben von Mavenir, das Versprechen der Open RAN-Innovation einzulösen", so Pardeep Kohli, Präsident und CEO von Mavenir. "Diese Zusammenarbeit zwischen Mavenir und Qualcomm Technologies hat zu einer energieeffizienten Lösung geführt, die nicht nur branchenführend ist, sondern sich auch von proprietären Alternativen abhebt. Gemeinsam bringen Mavenir und Qualcomm Technologies die Innovation auf den Weg, um das volle Potenzial von 5G sowohl für öffentliche als auch für private Netze zu erschließen."

"Qualcomm Technologies bietet eine umfassende horizontale Infrastrukturplattform, die den Einsatz innovativer, hochleistungsfähiger, virtualisierter und modularer 5G-Netzwerke in großem Maßstab ermöglicht", erklärte Durga Malladi, Senior Vice President und General Manager, Cellular Modems and Infrastructure, Qualcomm Technologies, Inc. "Mit der Integration der Qualcomm QRU100 5G RAN-Plattform ist Mavenir hervorragend aufgestellt, um einen neuen Standard für Innovation und Leistung zu setzen und herkömmliche AAU-Lösungen hinsichtlich Energieeffizienz und Leistungsfähigkeit zu übertreffen."

Wenn Sie mehr über diese Zusammenarbeit erfahren möchten, besuchen Sie bitte Mavenir (Halle 2, Stand 2H60), Qualcomm Technologies (Halle 3, Stand 3E10) oder Vodafone (Halle 3, Stand 3E11) während der Messe.

Über Qualcomm

Qualcomm schafft die Voraussetzungen für eine Welt, in der jede, jeder und alles intelligent vernetzt sein kann. Unsere einheitliche Technologie-Roadmap ermöglicht es uns, die Technologien, die die mobile Revolution eingeleitet haben, effizient zu skalieren einschließlich fortschrittlicher Konnektivität, leistungsstarker, stromsparender Rechenleistung, geräteinterner Intelligenz und mehr für die nächste Generation vernetzter intelligenter Geräte in allen Branchen. Die Innovationen von Qualcomm und unsere Snapdragon-Plattformfamilie tragen dazu bei, Cloud-Edge-Konvergenz zu ermöglichen, Branchen zu transformieren, die digitale Wirtschaft zu beschleunigen und die Art und Weise, wie wir die Welt erleben, zum Wohle der Allgemeinheit zu revolutionieren.

Qualcomm Incorporated umfasst unser Lizenzierungsgeschäft, QTL, und den größten Teil unseres Patentportfolios. Qualcomm Technologies, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Qualcomm Incorporated und betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Wesentlichen alle unsere Engineering-, Forschungs- und Entwicklungsfunktionen sowie im Wesentlichen alle unsere Produkt- und Dienstleistungsgeschäfte, einschließlich unseres Halbleitergeschäfts QCT.

Über Mavenir

Mavenir gestaltet die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit bei fortschrittlichen Technologien. Im Mittelpunkt steht die Vision eines einzigen, softwarebasierten, automatisierten Netzwerks, das in jeder Cloud betrieben werden kann. Als branchenweit einziger Anbieter von durchgängiger, Cloud-nativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise, wie die Welt sich vernetzt, zu verändern. Das Unternehmen beschleunigt die Transformation von Software-Netzwerken für mehr als 250 Kommunikationsdienstleister und Unternehmen in über 120 Ländern, die mehr als 50 der weltweiten Abonnenten bedienen. www.mavenir.com

Qualcomm ist eine Marke oder eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated.

Snapdragon und Produkte der Marke Qualcomm sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Die patentierten Technologien von Qualcomm werden von Qualcomm Incorporated lizenziert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230226005117/de/

Contacts:

Ansprechpartner Qualcomm

Pete Lancia, Corporate Communications

Tel.: 1-858-845-5959

E-Mail: corpcomm@qualcomm.com

Mauricio Lopez-Hodoyan, Investor Relations

Tel.: 1-858-658-4813

E-Mail: ir@qualcomm.com

PR-Kontakte Mavenir

PR@mavenir.com

Maryvonne Tubb (US)

Emmanuela Spiteri (EMEA)