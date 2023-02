Tagesausblick für 28.02.: DAX erholt sich. Adidas und Commerzbank gefragt!

Richard Pfadenhauer,

Die schwachen Vorgaben aus Asien und den USA schüttelten DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 Index rasch ab und holten einen großen Teil der Verluste vom Freitag wieder auf. Die überraschend hohe US-Inflationsrate, die am Freitag veröffentlicht wurde, sorgte am Freitag für einen kräftigen Kurssturz an den Börsen. Unterstützung kam heute jedoch vom Gfk-Konsumklimaindex, der sich etwas verbessert hat. Ob die Erholung allerdings nachhaltig ist, muss sich noch zeigen. Im Wochenverlauf warten Inflationszahlen aus Europa auf die Investoren. Es muss also weiterhin mit Schwankungen gerechnet werden.

Die Lage an den Anleihemärkten bleibt derweil angespannt. Die Renditen 10jähriger Staatspapiere stagnierten im Bereich ihrer jüngsten Hochs. "Unser Ziel ist es, mittelfristig zu einer Inflation von 2 Prozent zurückzukehren. Wenn wir restriktiver sein müssen, werden wir restriktiver sein", sagte EZB-Ratsmitglied Ignazio Visco gegenüber Bloomberg TV. Der Goldpreis konnte sich zwar vom Freitagstief distanzieren. Eine nachhaltige Erholung bahnt sich jedoch noch nicht an. Der Preis für eine Feinunze Silber hatte Mühe, nicht unter das Novembertief von 20,50 US-Dollar zu fallen. Wenig Bewegung war beim Ölpreis zu beobachten. So pendelte die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil in einer engen Range um die Marke von 82,50 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Bei Adidas kursierten Spekulationen, wonach die Belastungen aus der Beendigung der Zusammarbeit mit dem Rapper Kanye West und dem Ende der Yeezy-Produkte möglicherweise geringer ausfallen könnten, als zunächst befürchtet. Offiziell bekannt wurde jedoch noch nichts. Airbus sieht in den kommenden 20 Jahren im Pazifischen Raum einen Bedarf von über 900 Flugzeugen. Weltweit erwartet der Flugzeughersteller eine Nachfrage nach 39.490 Flugzeugen in den kommenden 20 Jahren. BASF plant Stellen abzubauen und Produktionsanlagen zu schließen. Diese Botschaft konnte Investoren trotz einer Dividendenrendite von sieben Prozent (Quelle: Refinitiv) heute nicht vom Einstieg überzeugen. Bayer hat in Japan die Zulassung für das Prostatakrebsmittel Nubeqa erhalten. Die Commerzbank startete nach der Rückkehr in den DAX® mit einem dicken Plus durch. Mercedes-Benz profitierte von positiven Analystenkommentaren. VW wird kein neues Werk für Trinity bauen und stattdessen in ein neues Werk für die US-Marke Scout investieren. Die ThyssenKrupp-Aktie schob sich zurück über die 7-Euro-Marke.

Bei den Strategie- und Themenindizes zeigten heute der Deutschland Top Aktien Index, der Solactive Deutscher Maschinenbau Index sowie Wasserstoffindizes wie der Global Hydrogen Index und der Hydrogen Select Index überdurchschnittliche Zugewinne. Anleger sollten jedoch beachten: Historische Betrachtungen sind kein Indiz für künftige Entwicklungen.

Morgen werden unter anderem Adecco, Aixtron, Alstria, Bayer, Borussia Dortmund, Erste Group, HP und Scout24 Geschäftszahlen zum zurückliegenden Quartal veröffentlichen und möglicherweise einen Ausblick auf das laufende Jahr geben. Zudem findet bis Donnerstag der Mobile World congress in Barcelona statt. Damit rücken Tech-Aktien wieder verstärkt in den Fokus.

Wichtige Termine

Deutschland: Außenhandelspreise, Januar

Frankreich: BIP Q4/22, detailliert

Frankreich: Konsumausgaben, Januar

Frankreich: Verbraucherpreise, Februar, vorläufig

Rede von Bundesbank-Vorstand Wuermeling zum Thema: "High for long? - Zu den Auswirkungen der Zinswende auf den Immobilienmarkt" beim ZIA Finance Day

Deutschland: DIW Konjunkturbarometer

EZB: Veröffentlichung der wöchentlichen APP- und PEPP-Portfolioaktualisierungen und der CSPP-Wertpapierleihdaten

USA: Einkaufsmanagerindex Chicago, Februar

USA: Verbrauchervertrauen, Februar

FED-Präsident von Chicago, Goolsbee spricht am Ivy Tech Community College auf dem Campus in Elkhart

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.470/15.535/15.560/15.590 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.900/15.110/15.180/15.230/15.290/15.400 Punkte

Der DAX® eröffnete mit einem Gap nach oben und baute die Gewinne bis zum späten Vormittag kontinuierlich aus. Im weiteren Verlauf pendelte der Leitindex in einer engen Range um die Marke von 15.440 Punkte. Auf der Oberseite bremst das kürzlich markierte Hoch bei 15.470 Punkte die Aufwärtsbemühungen aktuell aus. Gelingt der Ausbruch über diese Marke, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 15.535 Punkte und im weiteren Verlauf bis 15.560 Punkte. Der Kursrutsch vom Freitag hat jedoch gezeigt wie sensibel Anleger aktuell auf Zins- und Inflationsängste reagieren. Rücksetzer unter 15.290 Punkte könnten eine Korrektur bis 15.230 oder gar 15.180 Punkte auslösen.

DAX®in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2023 - 27.02.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 24.02.2018 - 27.02.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikat auf den DAX®für Spekulationen, dassich der Index seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in Pkt Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Beobachtungstag DAX® HB4AK5 267,56 11.500 27.500 16.06.2023 DAX® HB4UFQ 333,34 10.500 35.000 15.09.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.02.2023; 17:30 Uhr;

Faktorzertifikate Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 23,34 15 14.202,047748 14.709,060853 Open End DAX® HC4J55 18,14 25 14.601,3504 14.905,058488 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.02.2023; 17:30 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC3612 5,29 -15 16.222,875255 15.715,09926 Open End DAX® HC4J4X 12,76 -25 15.818,1296 15.514,421512 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.02.2023; 17:30 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

