Mavenir, der Provider von Netzwerksoftware, der die Zukunft der Netzwerke mit Cloud-nativen Lösungen gestaltet, die in jeder Cloud laufen, und die Deutsche Telekom gaben heute bekannt, dass die Deutsche Telekom Mavenir für die Implementierung von Open RAN in einem Land ihrer europäischen Infrastruktur ausgewählt hat. Dazu wird Mavenir seine OpenBeam Massive MIMO-Funkgeräte sowie O-RAN-basierte Funkeinheiten (O-RU) vonDrittanbietern für Open Fronthaul bereitstellen. Mavenir wird bei dieser Implementierung auch als End-to-End-Systemintegrator fungieren.

Abdu Mudesir, Chief Technology Officer bei der Deutschen Telekom, dazu: "Die Deutsche Telekom treibt die Disaggregation des Netzes auf Basis einer herstellerübergreifenden Open RAN-Architektur aktiv voran, da wir das Ziel verfolgen, kundenorientierte Innovationen im RAN zu bieten. Unsere fortgesetzte Partnerschaft mit Mavenir wird die Entwicklung von Open RAN beschleunigen und den Weg für eine breite Einführung ebnen."

Mavenirs Open Cloud-native RAN-Lösung basiert auf komplett containerisierten Microservices, die eine reibungslose Bereitstellung in jeder Cloud-Infrastruktur ermöglichen. Die Open RAN-konforme Lösung von Mavenir beruht auf offenen Schnittstellen und unterteilt die RAN-Architektur in eine Distributed Unit (DU) und eine Centralized Unit (CU). Diese containerisierten Netzwerkfunktionen laufen auf Commercial Off the Shelf (COTS)-Hardware und sind darauf ausgelegt, mehrere Fronthaul-Splits gleichzeitig zu unterstützen. Dadurch ist die Open RAN-Lösung die ideale Wahl für eine anbieterunabhängige und zukunftssichere Funknetzarchitekturstrategie.

Pardeep Kohli, President und CEO von Mavenir, sagte: "Das marktführende Cloud-native Open RAN-Produkt von Mavenir eröffnet neue Wege zur Integration von Automatisierung und Intelligenz in Funknetzwerke, um den Anwendungsfällen gerecht zu werden und die Komplexität und Datenanforderungen zukünftiger Netzwerkelastizität, -flexibilität sowie erstklassiger Automatisierung und Qualität zu bewältigen. Das OpenBeam-Funkportfolio von Mavenir deckt das Spektrum und die RAN-Anforderungen der Deutschen Telekom vollständig ab, und wir freuen uns darauf, eine aktive Rolle bei der Einführung der Automatisierung von Funknetzen und der Förderung der Offenheit im RAN zu übernehmen."

