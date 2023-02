DJ PTA-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft: OMV beschließt Einleitung eines Verkaufsprozesses zur Veräußerung ihrer E&P Vermögenswerte in der Region Asien-Pazifik

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta/27.02.2023/18:40) - Der Vorstand der OMV hat heute beschlossen, die Möglichkeiten eines Verkaufs der E&P Vermögenswerte in der Region Asien-Pazifik zu prüfen und den diesbezüglichen Verkaufsprozess für die mögliche Veräußerung ihres 50%-Anteils am begebenen Aktienkapital der SapuraOMV Upstream Sdn. Bhd. in Malaysien sowie 100% der Anteile an der OMV New Zealand Limited einzuleiten. Eine mögliche Veräußerung zielt auf die Optimierung des E&P Portfolios im Einklang mit der OMV Strategie 2030 ab.

Im Rahmen des Verkaufsprozesses wird OMV in Abstimmung mit den zuständigen Regulatoren und staatlichen Behörden interessierte Parteien in einem ersten Schritt zur Abgabe von Interessensbekundungen und in einem zweiten Schritt zur Abgabe verbindlicher Angebote einladen. Der Verkaufsprozess soll über die nächsten Monate stattfinden. Ein möglicher Verkauf bedarf noch der Genehmigung des Aufsichtsrates der OMV und zuständiger staatlicher Behörden.

(Ende)

Aussender: OMV Aktiengesellschaft Adresse: Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Thomas Hölzl Tel.: +43 1 40440/23760 E-Mail: compliance@omv.com Website: www.omv.com

ISIN(s): AT0000743059 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2023 12:40 ET (17:40 GMT)