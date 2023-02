Die Anleger haben die Zinssorgen am Montag abgeschüttelt. Der DAX kletterte um 1,1 Prozent auf 15.381 Punkte und notiert nun nur 278 Zähler unter dem 52-Wochen-Hoch. Am Freitag hatte der DAX rund 1,7 Prozent eingebüßt und auch einen Vorwochenverlust in dieser Höhe verbucht. Die Commerzbank feierte ein Top-Comeback.Für einen positiven Impuls sorgten Konjunkturdaten aus den USA, welche die Sorgen vor einer rigideren US-Geldpolitik offenbar milderten. Die Aufträge für langlebige Güter waren im Januar ...

