Novavax-Anteilseigner brauchen heute mal wieder starke Nerven. Der Grund dafür ist der Absturz der Aktie um rund zwei Prozent. Die Preise reduzieren sich durch diesen Rücksetzer auf 8,62 USD. Stehen die Bären jetzt dauerhaft auf der Kommandobrücke oder wie geht es weiter?

Kursverlauf von Novavax der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Novavax-Analyse einfach hier klicken.

Angesichts dieses Ausverkaufs sollten sich die Bullen jetzt erst einmal ein sicheres Plätzchen suchen. Novavax marschiert nämlich mit großen Schritten in Richtung einer maßgeblichen Unterstützung. So fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur noch rund ein Prozent. Bisher liegt dieser untere Wendepunkt bei 8,52 USD. Wir dürfen also gespannt sein, ...

