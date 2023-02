EQS-Ad-hoc: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

Brockhaus Technologies AG: Prognose 2022 nach vorläufigen Ergebnissen übertroffen: Umsatzerlöse vor PPA von € 145 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € 50 Mio.; bereinigte EBITDA-Marge beträgt 34,4%



27.02.2023 / 20:06 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Frankfurt am Main, 27. Februar 2023. Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, "Brockhaus Technologies"): Unsere vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 zeigen aus fortgeführten Aktivitäten (d.h. ohne die im November veräußerte Palas) Umsatzerlöse vor PPA von € 145 Mio., was einem - vollständig organischem - Wachstum von +38% ggü. dem Vorjahr entspricht (2021: € 105 Mio.). Das bereinigte EBITDA stieg um +23% auf € 50 Mio., entsprechend einer bereinigten EBITDA-Marge von 34,4% (2021: € 41 Mio.; 38,8% Marge). Das bereinigte EBIT beträgt € 47 Mio., was einer bereinigten EBIT-Marge von 32,2% (2021: € 39 Mio.; 36,8% Marge) entspricht. Das bereinigte EBIT stieg somit um +21% ggü. dem Vorjahr 2021. Die zuletzt von Brockhaus Technologies am 24. November 2022, einzig aufgrund der Entkonsolidierung von Palas, aktualisierte Prognose lautete auf Umsatzerlöse vor PPA zwischen € 130 und 135 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 35%. Dies entspricht einer Spanne für das bereinigte EBITDA von rund € 45 bis 47 Mio. Damit wurde das obere Ende unserer Prognose um 7,6% bei den Umsatzerlösen und um 6,4% im bereinigten EBITDA übertroffen. Ausschlaggebend für die Übererreichung der Prognose war ein höher als geplantes Volumen der über die digitale Bikeleasing-Plattform vermittelten Diensträder sowie ein sehr starkes viertes Quartal bei IHSE. Vor jedweden Bereinigungen beliefen sich die vorläufigen Umsatzerlöse auf € 143 Mio. (+44% ggü. 2021; € 99 Mio.) bei einem EBITDA von € 47 Mio. (+144% ggü. 2021; € 19 Mio.) und einem EBIT von € 29 Mio. (+899% ggü. 2021; € 3 Mio.). Das EBIT ist insbesondere von PPA-Abschreibungen von € 14 Mio. (2021: € 14 Mio.) beeinflusst. Das Ergebnis des am 24. November 2022 veräußerten Tochterunternehmens Palas wird in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2022 von Brockhaus Technologies gesondert als "Ergebnis aus aufgegebenen Aktivitäten" ausgewiesen. Dieses Ergebnis beträgt voraussichtlich € 48 Mio. und beinhaltet sowohl das bis zum Verkaufszeitpunkt generierte Jahresergebnis der Palas als auch das Ergebnis aus ihrem Verkauf. Da diese Erträge und Aufwendungen nicht mehr in den entsprechenden Konzernumsätzen, -erträgen und -aufwendungen enthalten sind, reduzieren sich diese Posten zu Vergleichszwecken rückwirkend pro-forma. Unsere Zahlen für 2021 stellen die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung so dar, als ob die in 2021 akquirierten Tochterunternehmen, Bikeleasing und kvm-tec, bereits ab dem 1. Januar 2021 für das gesamte Jahr zu Brockhaus Technologies gehört hätten. Bezüglich der Definition der alternativen Leistungskennzahlen wird auf Seite 86ff. des Geschäftsberichts 2021 von Brockhaus Technologies verwiesen. Die in dieser Mitteilung genannten Finanzkennzahlen sind vorläufig und noch ungeprüft, weshalb es noch zu Änderungen kommen kann. Der Geschäftsbericht 2022 wird am Freitag, den 31. März 2023 veröffentlicht. An dem gleichen Tag wird auch der Earnings Call 2022 stattfinden. Kontakt: Brockhaus Technologies - Paul Göhring Phone: +49 69 20 43 40 90 Fax: +49 69 20 43 40 971 E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com 27.02.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com