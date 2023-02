Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Huawei Enterprise BG hat es sich zur Aufgabe gemacht, digitale Infrastrukturen auszubauen und neue Werte für die Industrie zu schaffen. Auf dem Mobile World Congress (MWC) 2023 werden innovative Produkte und Lösungen vorgestellt. Die BG wird mit mehr als 2.500 globalen Industriekunden, Partnern und Meinungsführern zusammenarbeiten, um Innovationen voranzutreiben, Erfahrungen im Bereich der digitalen Transformation auszutauschen sowie neue Möglichkeiten zu eröffnen und eine intelligente Welt mit digitalen Technologien für einen geschäftlichen Mehrwert zu schaffen.Huawei Enterprise BG beschäftigt sich intensiv mit der digitalen Transformation der Branche, der Innovation digitaler Infrastrukturen und Partner-Ökosystemen. Auf der Messe werden herausragende Produkte und führende Lösungen für Behörden und Unternehmen vorgestellt. Jede vorgestellte Lösung ist sorgfältig auf das jeweilige Szenario zugeschnitten. Parallel dazu wird Huawei auch den 5th Industry Digital Transformation Summit veranstalten.Entwicklung von Lösungen für über 30 Szenarien in 10 Branchen, die digitale Produktivität freisetzen.Huawei arbeitet gemeinsam mit Partnern an der Entwicklung innovativer, auf Branchenszenarien basierender Lösungen, die die Ideen und Innovationsbemühungen von Huawei im Bereich der digitalen Technologien hervorheben und Kunden bei der Digitalisierung unterstützen.- Im Bereich der öffentlichen Dienste wird Huawei die Lösung Smart Classroom 2.0 vorstellen, ein leuchtendes neues Beispiel für die Informatisierung des Bildungswesens.- Für die Finanzbranche wird Huawei die Financial Digital Human Solution herausbringen, um technologische innovation und Anwendung in sechs Bereichen zu beschleunigen und Kunden der Finanzwirtschaft dabei zu unterstützen, auf Veränderungen zu reagieren und die Produktivität zu steigern.- Als Antwort auf die Herausforderungen des zukünftigen Stromversorgungssystems wird Huawei Lösungen für die Stromverteilung im Internet der Dinge (IoT), die intelligente Inspektion von Umspannwerken, drahtlose Campusnetzwerke und intelligente Windkraftnetzwerke entwickeln, um die digitale Transformation von Stromversorgungsunternehmen zu unterstützen.- Um die Probleme im Zusammenhang mit der Netzabdeckung in Bergbaugebieten zu lösen, arbeitet Huawei mit Kunden zusammen, um das weltweit erste 5G-orientierte intelligente Diamantenbergwerkprojekt zu starten.Digitale Infrastruktur-Innovation: Aufbau einer stabilen Netzwerkgrundlage für die Rechenzentren der ZukunftDatacom: Huawei will einfache Netzwerke mit ultimativem Benutzererlebnis für das digitale Büro, die Produktion und die Transformation aufbauen. Das Unternehmen wird 10 neue Produkte auf den Markt bringen und drei Lösungen aktualisieren:- Veröffentlichung des neuen Flaggschiff-Core-Switches CloudEngine S16700 und des branchenweit ersten Wi-Fi 7 AP der Unternehmensklasse AirEngine 8771-X1T.- Veröffentlichung der CloudEngine 16800-X-Serie, dem ersten Switch für Rechenzentren mit diversifizierter Rechenleistung.- Upgrade des Cloud-Campus-Netzwerks CloudCampus 3.0.- Upgrade der Easy CloudFabric Netzwerklösung für Rechenzentren, um die Vorreiterrolle für autonomes Fahren L3.5+ zu übernehmen.- Upgrade der CloudWAN 3.0-Netzwerklösung. Die neue Lösung mit ihrer einfachen dreischichtigen Architektur definiert das Cloud-Wide-Area-Network neu und bietet ein ultimatives Netzwerkerlebnis.Optik: Huawei wird die folgenden Produkte und Lösungen für die optische Industrie vorstellen:- Das branchenweit erste 50G PON-Produkt zum Aufbau eines Campusnetzes der nächsten Generation für Wi-Fi 7.- Die branchenweit erste verlustfrei betriebene optische Netzwerklösung für ein sicheres und zuverlässiges Kommunikationsnetz.- Das branchenweit erste End-to-End-OSU-Produktportfolio für eine stabile und zuverlässige industrielle optische Kommunikationsbasis.Speicher: Huawei wird mit OceanStor Dorado 2000 und OceanProtect X3000 die branchenweit ersten Speicherportfolios der Einstiegsklasse auf Basis einer aktiv-aktiven Architektur für KMUs auf den Markt bringen, die von einfacher Speicherung und schneller Bereitstellung profitieren.Produktportfolio: Huawei wird außerdem innovative Produktportfolios auf den Markt bringen, darunter:- Die branchenweit erste mehrschichtige Präventionslösung gegen Ransomware von Rechenzentren mit "Netzwerk-Speicher-Kollaboration". Die Lösung umfasst zwei Verteidigungslinien und sechs Schutzschichten zur Gewährleistung der Datensicherheit.- Die branchenweit erste zentralisierte Produktportfoliolösung zur Wiederherstellung im Notfall für Rechenzentren mit "speicheroptischer Zusammenarbeit", die eine unterbrechungsfreie und reibungslose Wiederherstellung kritischer Dienste gewährleistet.Partner-Ökosystem: Gewinnen und entwickeln Sie Partner, um gemeinsam ein nachhaltiges Partner-Ökosystem aufzubauenHuawei und seine Partner investieren verstärkt in gemeinsame Marktentwicklung, Enablement, Marketing und vieles mehr, um leistungsfähigere Partner zu gewinnen und den digitalen Erfolg der Kunden zu unterstützen. Während der Messe präsentiert Huawei das "Three Trees"-Talentgeschäftsmodell, das darauf abzielt, innovative und anwendungsorientierte IKT-Spezialisten auszubilden, indem stabile Talent-Ökosysteme für Lehrer und Studenten, lebenslanges Lernen und Industriepraktiker aufgebaut werden.Huawei wird auch in Zukunft bei der Innovation digitaler Infrastrukturen eine Vorreiterrolle einnehmen, sich an veränderte Szenarien anpassen, mit Partnern zusammenarbeiten, um die digitale Transformation in verschiedenen Branchen zu erleichtern, und kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung und der Steigerung des Geschäftswerts unterstützen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2009916/image_1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mwc-2023-huawei-enterprise-bg-prasentiert-innovative-produkte-und-losungen-fur-eine-intelligentere-und-vernetzte-welt-301756886.htmlPressekontakt:hwebgcomms@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5451422