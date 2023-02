Am heutigen Tag verzeichnete Platin zwar ausgehend von seinem massiv übertriebenen Einbruch am Freitag um - 3,6 % auf nur noch 911 USD die von uns auch erwartete Kurserholung, allerdings ging diese mit einem bisherigen Tages-Spitzengewinn von + 4,7 % auf 954 USD aus unserer Sicht nun ebenfalls erheblich zu weit.Im Tagesverlauf legte Platin (TVC:PLATINUM) nach seinem gewaltigen Crash vom Freitag (siehe hierzu auch noch einmal unseren letzten Tagesbericht) zwar eine sprunghafte Erholung hin.Allerdings war dieser in der Spitze um + 4,7 % auf 954 USD erfolgte Kurssprung, ...

