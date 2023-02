Sowohl in den USA als auch in der Eurozone steigen die Zinsen weiter und fällt gleichzeitig die Geldmenge deutlich - ergo wird Geld teurer und nimmt die Liquidität nimmt - aber gleichwohl glauben viele noch an den wundersamen Bullenmarkt! Aber kann ein Bullenmarkt mit stetig abnehmender Liquidität bei weiter steigenden Zinsen wirklich funktionieren? Die Antwort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...