Als Zugeständnis an die britische Seite erhält das nordirische Parlament eine Art zusätzliches Veto, doch der Europäische Gerichtshof behält das letzte Wort in Streitfragen des EU-Binnenmarkts. Wenig neue Fakten also, dafür viel Kosmetik. Sollten die Gegner des Kompromisses die Füße stillhalten, winkt ein neues Assoziationsabkommen mit der EU (...). Nicht zuletzt der Ukraine-Krieg hat den Briten gezeigt, dass man auf gute Beziehungen zu seinen engsten westlichen Nachbarn nicht verzichten kann. https://www.mehr.bz/khs59m



