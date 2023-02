EQS-News: Voltabox AG / Schlagwort(e): Prognose

Voltabox nachhaltig stabilisiert - Prognose nach vorläufigen Zahlen klar erreicht Kennzahlen im Geschäftsjahr 2022 nach vorläufigem Konzernabschluss leicht über den Erwartungen

Umsatzwachstum um mindestens 300 % im Jahr 2023, Break-Even in Aussicht

Neuer Geschäftsbereich VoltaStore in weniger als einem Jahr aufgebaut - Auftragseingänge versprechen weitere positive Entwicklung

Teilnahme an Messen und mehreren Kapitalmarktveranstaltungen in 2023 geplant - Hauptversammlung am 29. Juni in physischer Form Paderborn, 28. Februar 2023 - Die Voltabox AG ["Voltabox" oder das "Unternehmen" oder die "Gesellschaft"; ISIN DE000A2E4LE9] hat nach Aufstellung des vorläufigen Konzernabschlusses 2022 die Prognose des Vorstands voll erreicht. Auf Basis der im abgelaufenen Geschäftsjahr geschaffenen Grundlagen erwartet die Gesellschaft in den kommenden Jahren eine dynamische Entwicklung mit einem ambitionierten und gleichzeitig nachhaltigen Wachstumspfad. Hierzu werden die beiden Geschäftsbereiche, die im vergangenen Jahr als zukünftige Säulen des Unternehmens definiert worden sind, gleichermaßen beitragen. "Voltabox befindet sich auf einem sehr guten Weg. Dafür setzen wir auf außerordentlich wachstumsstarke Geschäftsfelder. Wir haben im vergangenen Jahr Schwerpunkte erarbeitet, von denen wir hundertprozentig überzeugt sind und wo wir mit unseren Technologien einen signifikanten Beitrag leisten können. Voltabox verfügt jetzt über ein robustes Fundament, auf das wir in den kommenden Jahren eine starke, tragfähige Organisation bauen möchten", erklärt Patrick Zabel, CEO der Voltabox AG. Der Geschäftsbereich VoltaMobil bildet dabei das Geschäft mit Hochvolt-Batteriesystemen für Busse, Bau- und Landmaschinen ab. Das Umsatzvolumen der Einheit wird sich im Geschäftsjahr 2023 voraussichtlich verdoppeln. Hierzu tragen verschiedene, aus Sicht der Gesellschaft attraktive Neukundenabschlüsse bei, die im laufenden Jahr in die Serienbelieferung gehen werden. Die Business Unit VoltaStore ist im Sommer 2022 gegründet worden. Unter anderem über die Tochtergesellschaft GreenCluster hat sich Voltabox mit diesem Geschäftsbereich innerhalb kürzester Zeit zu einem der führenden Anbieter für elektrifizierte Infrastruktur mit Photovoltaik-Anlagen, stationären Energiespeichern und Lade- und Energiemanagementsystemen für gewerbliche Kunden entwickelt. Zudem ist in diesem Zusammenhang ein schnell wachsender Handelszweig aufgebaut worden. Dieser richtet sich an Privatkunden, die mit den VoltaStore-Produkten erneuerbare Energiequellen erschließen können. Die geplante Wachstumsrate von VoltaStore liegt im Geschäftsjahr 2023 bei über 800 %. Auf der diesjährigen Messe ees - electrical energy storage, die vom 14. bis 16. Juni in München stattfindet, wird Voltabox seinen ganzheitlichen gewerblichen Produktansatz des Geschäftsbereichs der Öffentlichkeit präsentieren. "Die Ausrichtung unseres Produkt- und Lösungsportfolios ist sicherlich noch nicht abgeschlossen. Neben der Steuerung des Wachstums arbeiten wir kontinuierlich an der Gründung von vielversprechenden Geschäftsfeldern und der Etablierung weiterer Geschäftsmodelle. Der Markt ist da. Wir suchen gezielt nach den richtigen Themenfeldern. Dass wir einen starken Weltkonzern mit einer sehr ähnlichen DNA hinter uns haben, wird uns dabei ganz klar helfen. Mein Antrieb ist, die Rentabilitätsschwelle der Gruppe in diesem Jahr zu erreichen. Dieses Ziel ist in greifbarer Nähe. Ein so dynamisches Wachstum ist allerdings nie bis zuletzt planbar. Daher arbeiten wir weiter konzentriert an unseren Aufgaben und sind für das laufende Jahr vorerst verhalten optimistisch", führt Patrick Zabel aus. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 3,0 Mio. Euro liegt über der Prognose von 2,5 Mio. Euro, mit -2,3 Mio. Euro konnte auch das Ergebnis (EBITDA) besser als in der Planung (-2,5 Mio. Euro) vorgesehen gestaltet werden. Eine präzise Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023 wird spätestens mit der Vorlage des Geschäftsberichts kommuniziert. Die Veröffentlichung erfolgt planmäßig am 27. April. Hinter der Voltabox-Gruppe steht seit dem 7. Februar 2023 die Triathlon Holding GmbH. Die TRIATHLON Gruppe gehört wiederum zur Sunlight Group Energy Storage Systems. Die gemeinsame Unternehmensgruppe ist ein weltweit führender Anbieter von Energiespeicherlösungen für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Triathlon Holding GmbH hat bekanntgegeben, den übrigen Aktionären infolge des Erwerbs von mehr als 30 % des Grundkapitals der Voltabox AG ein Pflichtangebot unterbreiten zu werden. Vorstand und Aufsichtsrat der Voltabox AG werden sich nach Vorlage der Angebotsunterlage ausführlich dazu äußern. Voltabox wird im laufenden Jahr seine Kapitalmarktaktivitäten wieder forcieren. Mit der Teilnahme an der Münchner Kapitalmarktkonferenz (3./4. Mai), der Herbstkonferenz des EquityForums (4./5. September) sowie dem Deutschen Eigenkapitalforum (27.-29. November) wird die Voltabox AG attraktive Veranstaltungen der Kapitalmarkt-Community nutzen, um dem Investorenkreis die Entwicklung und den angestrebten Wachstumspfad der Gesellschaft aufzuzeigen. Darüber hinaus hat der Vorstand entschieden, den Aktionärinnen und Aktionären mit der Durchführung einer physischen Hauptversammlung die Gelegenheit zu geben, die handelnden Akteure der Gesellschaft persönlich zu treffen und damit einen unmittelbaren Eindruck gewinnen zu können. Die 6. ordentliche Hauptversammlung der Voltabox AG ist für den 29. Juni 2023 in Paderborn geplant. Über die Voltabox AG Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein technologiegetriebener Anbieter für Elektromobilitätslösungen in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden vor allem Verwendung in Bau- und Landmaschinen sowie Elektro- und Hybrid-Bussen. Darüber hinaus ist Voltabox über die Tochtergesellschaft GreenCluster GmbH im Bereich der infrastrukturellen Energiegewinnung und entsprechender Nutzungsmodelle tätig. Kontakt Voltabox AG Patrick Zabel (CEO) Technologiepark 32 33100 Paderborn E-Mail: investor@voltabox.ag

