Zwar hat der Hersteller von Fleischersatzprodukten im vierten Quartal besser als erwartet abgeschnitten, der Umsatz war "nur" um 20 % statt der erwarteten 25 % rückläufig, besser als erwartet ist aber nochlange nicht gut. Wir hatten bereits die negative Bruttomarge kritisiert - das hat sich auch in Q4 nicht geändert. Sprich: Mehr Umsatz bedeutet mehr Verlust. Gut 407 Mio. $ hat der Hoffnungsträger für Fleischalternativen 2022 verbrannt, die liquiden Mittel sind per 31. Dezember auf 309 Mio. $ geschrumpft und dass frisches Kapital notwendig wird, ist absehbar. Aber: Wer soll angesichts der Kennzahlen nachschießen? Das 14%ige Kursplus im Anschluss an die Zahlen ist schwer nachvollziehbar.



