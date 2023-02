EQS-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

MPC Capital veröffentlicht Geschäftsbericht 2022: Deutliche Steigerung des Ergebnisses und nochmals gestärkte Bilanz



28.02.2023 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pressemitteilung MPC Capital veröffentlicht Geschäftsbericht 2022: Deutliche Steigerung des Ergebnisses und nochmals gestärkte Bilanz Bereinigtes EBT steigt auf EUR 14,8 Mio., EBT-Marge (adj.) auf 40 % verbessert

Zusätzlicher Buchgewinn aus dem erfolgreichen Verkauf der niederländischen Immobilienaktivitäten

Deutliche Erhöhung der Dividende von EUR 0,12 auf EUR 0,20 je Aktie

Weitere Steigerung der Profitabilität im Geschäftsjahr 2023 erwartet Hamburg, 28. Februar 2023 - Der Hamburger Asset- und Investment-Manager MPC Capital AG (Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) veröffentlicht heute seinen Geschäftsbericht 2022. Dabei hat sich die Profitabilität des MPC Capital-Konzerns weiter deutlich verbessert. In einem volatilen gesamtwirtschaftlichen Marktumfeld hat sich die Multi Asset-Strategie von MPC Capital erneut als ausgesprochen robust erwiesen. Zudem konnten im Geschäftsjahr 2022 eine Reihe von Projekten im Zusammenhang mit dem globalen Megatrend Energy Transition initiiert werden - ein Bereich, in dem MPC Capital signifikante Wachstumschancen sieht.



Steigerung der Profitabilität und nochmals verbesserte Bilanz Die wiederkehrenden Management Fees konnten von EUR 28,1 Mio. im Vorjahr auf EUR 29,2 Mio. im Jahr 2022 erhöht werden, was auf ein starkes Wachstum in den Bereichen Renewables und Shipping zurückzuführen ist. Die Transaktionserlöse nahmen im gleichen Zeitraum von EUR 13,8 Mio. auf EUR 7,0 Mio. ab. Die Umsatzerlöse gingen damit insgesamt erwartungsgemäß von EUR 42,3 Mio. im Vorjahr auf EUR 36,5 Mio. im Geschäftsjahr 2022 zurück. Grund für den Rückgang war vor allem der Verkauf der niederländischen Immobilienaktivitäten. Das operative, um den Buchgewinn aus dem Verkauf der niederländischen Immobilienaktivitäten bereinigte Ergebnis vor Steuern (EBT adj.) konnte insbesondere durch hohe Rückflüsse aus dem Co-Investment Portfolio auf EUR 14,8 Mio. gesteigert werden (2021: EUR 10,4 Mio.). Die bereinigte EBT-Marge verbesserte sich damit von 25 % auf 40 %. Unter Berücksichtigung des Buchgewinns aus dem Verkauf der niederländischen Immobilienaktivitäten in Höhe von EUR 16,5 Mio. lag das Gesamt-EBT im Geschäftsjahr 2022 bei EUR 31,2 Mio. Das Konzernergebnis stieg deutlich auf EUR 28,2 Mio. (2021: EUR 7,2 Mio.). Das Ergebnis je Aktie (nach Minderheiten) lag bei EUR 0,74 nach EUR 0,17 im Vorjahr. Die Bilanz- und Liquiditätsposition konnte im Geschäftsjahr 2022 noch einmal deutlich gestärkt werden und bietet ein solides Fundament für das weitere Wachstum. Die Cash-Position erhöhte sich aufgrund des starken Ergebnisses auf EUR 69,1 Mio. (31. Dezember 2021: EUR 38,5 Mio.). Die Eigenkapitalquote lag bei 82 % (31. Dezember 2021: 75 %). Ausbau des Geschäfts mit Renewables-Projekten Das Volumen der von der MPC Capital-Gruppe gemanagten Sachwerte ("Assets under Management") ging im Jahr 2022 aufgrund der Veräußerung der niederländischen Immobilienaktivitäten auf EUR 4,2 Mrd. zurück. Gleichzeitig hat MPC Capital Assets im Wert von EUR 0,4 Mrd. angekauft. Der Ausbau der Aktivitäten im Bereich der erneuerbaren Energien hat im Jahr 2022 weiter Fahrt aufgenommen. MPC Capital hat über verschiedene Investment Vehikel ein Portfolio von mittlerweile 800 Megawatt an Entwicklungs- und Bestandsprojekten aufgebaut. Der Schwerpunkt liegt derzeit in Lateinamerika und der Karibik. Zusätzliche Wachstumschancen sieht MPC Capital vor allem auch im europäischen Markt. Im Immobilienbereich konzentriert sich MPC Capital nach dem Verkauf der niederländischen Immobilienaktivitäten auf nachhaltige Wohnimmobilien in deutschen Metropolregionen. Im Jahr 2022 hat MPC Capital für seinen Fonds ESG Core Wohnimmobilien Deutschland zwei weitere Projekte angekauft. Dekarbonisierung der maritimen Infrastruktur bietet enorme Wachstumschancen Im Bereich der Schifffahrt hat MPC Capital die zurückliegende starke Marktphase genutzt, um nachhaltige Ertragsströme durch langfristige Projekte zu fixieren und eine hohe Visibilität auf die mittelfristige Ergebnisentwicklung zu schaffen. Signifikate Wachstumsperspektiven sieht MPC Capital vor allem in der Dekarbonisierung der maritimen Infrastruktur. Mit einem Neubauprogramm im Bereich der Containerschifffahrt wurden in diesem Zusammenhang im Jahr 2022 bereits erste Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund USD 500 Mio. initiiert. Ulf Holländer, CEO der MPC Capital AG: "Die hohe Inflation, steigende Zinsen und anhaltende geopolitische Risiken beeinflussen zwar unser Geschäft. Dennoch glauben wir fest daran, dass sich durch Marktkorrekturen neue Gelegenheiten für attraktive Investments ergeben. Darüber hinaus bieten sich aus dem globalen Bestreben, die Klimaerwärmung einzudämmen, enorme Chancen für die MPC Capital-Gruppe. Unsere Projekt-Pipeline ist gut gefüllt." Weitere Ergebnisverbesserung für 2023 erwartet Ausgehend von dem starken Ergebnisniveau des Geschäftsjahrs 2022 rechnet der Vorstand der MPC Capital AG im Geschäftsjahr 2023 mit einer weiteren Verbesserung der operativen Ertragskraft. Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) dürfte sich durch eine niedrigere Kostenbasis sowie anhaltend hohe Erträge aus Co-Investments in einer Bandbreite zwischen EUR 15,0 Mio. und EUR 20,0 Mio. bewegen. Deutliche Steigerung der Dividende auf EUR 0,20 je Aktie Vorstand und Aufsichtsrat der MPC Capital AG werden den Aktionären auf der Hauptversammlung am 27. April 2023 vorschlagen, die Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,20 je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 zu beschließen. Für das Geschäftsjahr 2021 wurde eine Dividende in Höhe von EUR 0,12 ausgeschüttet. Der Dividendenvorschlag 2022 entspricht einer Dividendenrendite von 6,2 %, bezogen auf einen durchschnittlichen Aktienkurs im Jahr 2022 von EUR 3,22. Die Ausschüttungsquote liegt mit rund 70?% des operativen Ergebnisses (bereinigt um den Sondereffekt aus dem Verkauf der niederländischen Immobilienaktivitäten) über der im Rahmen der Dividendenpolitik der Gesellschaft angestrebten Ausschüttung von bis zu 50?%, reflektiert aber die sehr positive Geschäftsentwicklung 2022 sowie den hohen Finanzmittelbestand. Die Dividende der MPC Capital AG wird in vollem Umfang aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des § 27 des Körperschaftsteuergesetzes geleistet. Die Auszahlung erfolgt daher ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag.1 Kennzahlen 2022 GuV 2022 2021 +/- T€ T€ Umsatz 36.492 42.284 -14% davon Management Fees 29.223 28.081 +4% davon Transaction Fees 6.960 13.765 -49% davon übrige 309 438 -29% Sonstige betriebliche Erträge 26.496 16.369 +62% Personalaufwand -19.751 -21.882 -10% Sonstige betriebliche Aufwendungen -23.590 -20.944 +13% Ergebnis vor Steuern (EBT) 31.222 10.401 +200% EBT adj.2 14.761 10.401 +42% Konzernergebnis 28.157 7.217 +290% Ergebnis je Aktie (€) 0,74 0,17 +335% Dividende je Aktie (€) 0,20 0,12 +67% Bilanz 31.12.2022 31.12.2021 T€ T€ Bilanzsumme 150.792 134.559 +12% Anlagevermögen 57.829 60.088 -4% davon Finanzanlagen (i.W. Co-Investments) 54.923 56.415 -3% Umlaufvermögen 92.767 74.268 +25% davon Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 69.068 38.497 +79% Eigenkapital 123.189 100.761 +22% Eigenkapitalquote 81,7% 74,9% +6,8pp Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)3 154 191 -37 MA

Der Geschäftsbericht 2022 wird auf den Investor-Relations-Seiten der MPC Capital-Website zum Download zur Verfügung gestellt: www.mpc-capital.com/berichte 1 Bei inländischen Aktionären unterliegt die Dividende nicht der Besteuerung. Eine Steuererstattungs- oder Steueranrechnungsmöglichkeit ist mit der Dividende nicht verbunden. Die Ausschüttung mindert allerdings nach Auffassung der deutschen Finanzverwaltung die steuerlichen Anschaffungskosten der Aktien. 2 Bereinigt um den einmaligen Erlös aus dem Verkauf der niederländischen Immobilienaktivitäten. 3 Aus der Beteiligung an Gemeinschaftsunternehmen werden der MPC Capital durchschnittlich 43 Mitarbeiter (Vorjahr: 66) zugerechnet. Über MPC Capital (www.mpc-capital.de) MPC Capital ist ein global agierender Asset- und Investment-Manager für Sachwerte in den Bereichen Real Estate, Renewables und Shipping. Das Leistungsspektrum umfasst die Auswahl, Initiierung, Entwicklung und Strukturierung der Kapitalanlagen über das aktive Management bis zur Veräußerung. Mit rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und über 25 Jahren Erfahrung bietet MPC Capital institutionellen Investoren Zugang zu Investments in ausgewählten Märkten mit attraktiven Wachstums- und Renditechancen. Als verantwortungsbewusstes und seit 2000 börsennotiertes Unternehmen mit Familienhintergrund trägt MPC Capital dazu bei, den Finanzierungsbedarf zur Erreichung globaler Klimaziele abzudecken. Kontakt MPC Capital AG

Stefan Zenker

Leiter Investor Relations & Public Relations

Tel. +49 (40) 380 22-4347

E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. MPC Capital AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

28.02.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com