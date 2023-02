The following instruments on XETRA do have their first trading 28.02.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 28.02.2023Aktien1 NO0010167331 Lea Bank ASA2 CA60446Q1081 MINT Income Fund3 CA05585D1033 BSR Real Estate Investment Trust4 KYG6096M1226 Aptorum Group Ltd.5 FR001400F1V2 SAFE S.A.6 CA98402E2069 Xebra Brands Ltd.Anleihen1 XS2593105393 AstraZeneca PLC2 US055451BA54 BHP Billiton Finance [USA] Ltd.3 DE000LB3NVR0 Landesbank Baden-Württemberg4 DE000LB3NT90 Landesbank Baden-Württemberg5 DE000LB3NU30 Landesbank Baden-Württemberg6 US896239AE08 Trimble Inc.7 XS2593105476 AstraZeneca PLC8 US210385AB64 Constellation Energy Generation LLC9 US494368CE11 Kimberly-Clark Corp.10 XS2591847970 Lloyds Banking Group PLC11 US055451AZ15 BHP Billiton Finance [USA] Ltd.12 US055451AY40 BHP Billiton Finance [USA] Ltd.