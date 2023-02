Die NVIDIA-Aktie ist am gestrigen Montag mit einem Plus von 0,9% in die neue Handelswoche gestartet. Rückblick: Nach Vorlage der Zahlen für das abgeschlossene Quartal haben die NVIDIA-Papiere am Donnerstag einen großen Satz nach oben gemacht und 14% an Wert gewonnen. Dabei ist im Chart eine 26,86 USD breite Kurslücke entstanden, während gleichzeitig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...