Linz (www.anleihencheck.de) - Die Zinsanhebungen der BoC (Bank of Canada) letztes Jahr zeigten Wirkung, nicht nur in zinsrelevanten Bereichen wie dem Immobilienmarkt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die kanadische Wirtschaft zeige sich robust, der stetige Aufbau an Beschäftigten habe auch im Januar angehalten, die Arbeitslosenquote liege bei rund 5%. Die - weltweiten - Rezessionssorgen seien auch in Kanada geringer geworden. Aber wie auch in den USA und Europa sorge die hohe Inflation für Kopfzerbrechen. Die Gesamtrate falle zwar seit Monaten moderat, liege aber immer noch bei knapp unter 6%. ...

