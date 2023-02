Mercedes-Benz führt seinen EQS SUV nun auch auf dem chinesischen Markt ein. Der SUV-Ableger des vollelektrischen EQS startet in China mit drei Versionen zu Preisen ab 910.500 Yuan (umgerechnet derzeit ca. 123.900 Euro). In Europa kann der EQS SUV bereits seit August 2022 bestellt werden - in Deutschland zu Preisen ab 110.658 Euro. Produziert wird das Modell im US-Werk Tuscaloosa für die Weltmärkte. ...

